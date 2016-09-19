أرقام في الجول - ريال مدريد يعادل برشلونة ورقم تاريخي يحدث لأول مرة

حقق الملكي ريال مدريد أكثر من علامة إيجابية بعد فوزه على إسبانيول في الدوري الإسباني يوم الأحد.

تمكن ريال مدريد من الفوز على نظيره إسبانيول بهدفين مقابل لاشيء ضمن الأسبوع الرابع من الليجا الإسبانية.

ويتربع الفريق الملكي على عرش صدارة الليجا برصيد 12 نقطة.

وهنا يستعرض FilGoal.com أبرز الأرقام التي خرجت من فوز الريال على الفريق الكتالوني.

1- تساوى ريال مدريد مع برشلونة في الرقم القياسي للفوز المتتالي في الليجا برصيد 16 مباراة حيث تحقق هذا الرقم مع البرسا في موسم 2010-2011 تحت قيادة مدربه بيب جوارديولا.

2- أصبح مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان صاحب أطول سلسلة انتصارات للفريق الملكي برصيد 16 مباراة في الليجا ليتخطى مدرب المرينجي السابق ميجيل مونيوز برضيد 15 مباراة.

3- لم يفز فريق إسبانيول على ريال مدريد في الليجا في آخر 18 مباراة بين الفريقين حيث فاز الفريق الملكي في 15 مباراة وانتهت المباراة بالتعادل في 3 مناسبات.

4- حقق ريال مدريد رقمًا يحدث لأول مرة في تاريخه في الليجا بإحراز 11 هدفا متتاليا عن طريق 11 لاعبا مختلفا.

5- وصل اليوم ثلاثي "BBC" إلى 300 هدف في كل البطولات منذ موسم 2013 - 2014 حيث أحرز كريستيانو رونالدو 165 هدفا وجاريث بيل 60 هدفا وكريم بنزيما برصيد 75 هدفا.