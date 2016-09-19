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استجابة لـ"اليوم السابع".. "تأمين صحى شبرا الخيمة" يتولى علاج صبى معاق

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استجابة لـ"اليوم السابع".. "تأمين صحى شبرا الخيمة" يتولى علاج صبى معاق استجابة لـ"اليوم السابع".. "تأمين صحى شبرا الخيمة" يتولى علاج صبى معاق

>القليوبية – محمد قاسم

فى استجابة سريعة لما نشر فى "اليوم السابع" تحت عنوان "بالصور..أسرة بشبرا الخيمة أصيب ابنها بمرض فى المخ أدى لإعاقته"، تواصلت الدكتورة ميرفت محمد نائب مدير التأمين الصحى بالقليوبية مع الحالة، مؤكدة أنها ستقوم بمساعدة والد الصبى فى إنهاء جميع أوراق المريض لإجراء الكشف الطبى عليه وعمل الإشاعات اللازمة له على المخ كونه تلميذ ومؤمن عليه بالتأمين الصحى بمستشفى النيل بشبرا الخيمة.

 

وأكد والد الطفل المريض لـ"اليوم السابع"، أن مسئول بوزارة الصحة اتصل به وأخبره بأن يتوجه لمستشفى النيل للتأمين الصحى بشبرا الخيمة لعمل الأشعة اللازمة ومتابعة حالة ابنه وعلاجه.

 

وكان "اليوم السابع" قد نشرت تقريرًا عن حالة الطفل ياسين من خلال حوار تم إجراءه مع والده محمد، والذى أكد فيه أن ابنه يبلغ من العمر 16 عامًا ولا يدرك شيئًا، وليس فى مستوى أقرانه، بعدما أصيب بمرض نادر فى المخ، وأنه لا يستطيع تحمل تكاليف علاجه.

 

 

 


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