التضامن: عودة 3342 حاجا من حجاج الجمعيات الأهلية واليوم وصول الوفد الثالث

قال محمد عثمان، رئيس بعثة حج التضامن لهذا العام، إن إجمالى الحجاج المغادرين للأراضى المقدسة اليوم الاثنين، عائدين إلى أرض الوطن، بعد أداء مناسك الحج يبلغ 1331 حاجا، فى ثالث أيام العودة لحجاج الجمعيات الأهلية، لافتا إلى أن الحجاج من محافظات الغربية والجيزة والسويس ووزارة التنمية المحلية.

وأوضح عثمان، لـ"اليوم السابع" أن الحجاج موزعين على 7 رحلات طيران، جميعها تقلع من مطار جدة الدولى، ما عدا رحلة واحدة عائدة من المدينة المنورة، لافتا إلى أن أمس الأحد شهد عودة ثانى الأفواج وبلغ 1556 حاجا، من محافظات الإسماعيلية ودمياط والجيزة وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية ومؤسسة الحج والعمرة، ليصل إجمالى الحجاج العائدون 3342 من عشرة آلاف حاج هذا العام، على أن تتوالى الوفود حتى 30 سبتمبر.

وأكد رئيس بعثة حج التضامن لهذا العام، أنه أتخذت الإجراءات اللازمة لبدء رحلات مغادرة الحجيج، حيث تم تفعيل عمل لجان مطارى جدة والمدينة، ودعمها بأعضاء البعثة للتيسير على الحجيج، خاصة كبار السن والمرضى، والإشراف على عودة الحجاج إلى مصر، بعد أدائهم المناسك، أو بالنسبة للمتوجهين إلى المدينة المنورة، لإتمام زيارة المسجد النبوى.

وأشار عثمان، إلى أنه تم التأكيد على مشرفى المحافظات بتوجيه الحجاج، للالتزام بتنفيذ كافة التعليمات الخاصة بتفويج المغادرين، والالتزام بالأوزان المقررة، كذلك الإلتزام بمواعيد رحلات المغادرة، وعدم التأخر عن الوقت المحدد للمغادرة والمدون بالتأشيرة، مضيفا أنه تم تسخير جميع إمكانات وطاقات البعثة لتقديم كافة الخدمات اللازمة، لإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة، مشدداً على تواصل عمل الخط الخاص باستفسارات الحجيج، على مدار ساعات اليوم لخدمتهم.