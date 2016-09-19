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أخبار العراق..الجبورى يبحث مع المالكى تهيئة المناخ السياسى لمواجهة التحديات

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أخبار العراق..الجبورى يبحث مع المالكى تهيئة المناخ السياسى لمواجهة التحديات أخبار العراق..الجبورى يبحث مع المالكى تهيئة المناخ السياسى لمواجهة التحديات

>بغداد أ ش أ

بحث رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى، مع رئيس ائتلاف "دولة القانون" نورى المالكى سبل، وآليات تهيئة المناخ السياسى لمواجهة التحديات وتنسيق المواقف بشأنها فى البرلمان.

 

وناقش الجبورى، فى مكتبه ببغداد مساء يوم الأحد، مع رئيس ائتلاف "دولة القانون"، أكبر الكتل البرلمانية الذى يمتلك 103 مقاعد من إجمالى 328 مقعدا، التحديات السياسية والأمنية التى يشهدها العراق، إضافة إلى الملف الاقتصادى وتداعياته.

 

وكان البرلمان العراقى فشل مرتين فى عقد جلسة قبل عيد الأضحى المبارك لعدم اكتمال النصاب القانونى للانعقاد على خلفية استكمال استجواب وزير المالية هوشيار زيبارى، وتأجلت جلسة البرلمان إلى يوم الأربعاء المقبل.. ومن المقرر أن يطرح رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أربع حقائب وزارية من بينها الداخلية والدفاع ضمن التعديل الوزارى، وأكد العبادى أنه لن يلجأ إلى المحاصصة فى الوزارتين، متمنيا حدوث استقرار سياسى فى البرلمان لتقديم المرشحين.


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