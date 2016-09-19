6320 سائقاً استفادوا من برنامج تأهيل مخالفي النقاط المرورية

بلغ إجمالي المستفيدين من برنامج تأهيل مخالفي النقاط المرورية؛ منذ إطلاقه عام 2011 وحتى الربع الأول من العام الحالي 6320 سائقاً، موزعين على مدن الدولة.

وقال الرائد أحمد جمعة الخييلي، رئيس قسم برنامج النقاط المرورية بإدارة المتابعة الشرطية إنه تم تأهيل 3570 سائقاً في مدينة أبوظبي، و1570 سائقاً في مدينة العين و590 سائقاً في مدينة الشارقة، و338 سائقاً في مدينة الفجيرة، و167 سائقاً في مدينة رأس الخيمة وأخيراً 85 سائقاً في مدينة عجمان.

قيادة آمنة

وأضاف الخييلي في تصريح لمجلة السلامة المرورية في عددها الأخير: إن برنامج تأهيل مخالفي النقاط المرورية هو برنامج لتأهيل وتدريب مخالفي قانون السير والمرور على مستوى الدولة، تحت شعار (اجعل قيادتك خالية من النقاط)، الذين سجلت بحقهم نقاط مرورية مرتفعة تزيد على 16 نقطة، تفادياً لبلوغها الحد التراكمي (24 نقطة) خلال عام، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الرئيسيين؛ وهم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، وشركة (قيادة) لتعليم قيادة السيارات وأكاديمية رأس الخيمة ومعهد الشارقة لتعليم القيادة، ومعهد الفجيرة الوطني للسياقة.

وتابع قائلاً: إن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق وتعديل السلوكيات السلبية للسائقين المخالفين، وتعزيز المهارة والثقافة المرورية للسائقين المخالفين والحد من المخالفات والحوادث، وما ينجم عنها من خسائر في الأرواح، إضافة إلى الحد من نسبة العودة لارتكاب المخالفات المرورية، لافتاً إلى أن البرنامج يستهدف السائقين الذين تجاوزت نقاطهم 24 نقطة لثلاث مرات.

والسائقين الراغبين في خفض عدد النقاط المرورية البالغة 8 نقاط ولم يبلغوا الحد التراكمي 24 نقطة لمرة واحدة في السنة، بالإضافة إلى حَمَلة الرخص المؤقتة؛ والذين تم سحب رخصهم للمرة الأولى وبلغ السائق الحد التراكمي، وسائق المركبة الثقيلة الذي تسبب في حادث نجم عنه تدهور مركبته أو مركبة أخرى أو تجاوز الإشارة الحمراء؛ أو التجاوز في مكان يمنع التجاوز فيه.

الحد التراكمي

وأوضح الخييلي أن سائقي المركبات الذين تجاوزوا 24 نقطة ينقسمون إلى فئتين، الأولى تتمثل في سائقي المركبات الذين وصلوا إلى الحد التراكمي 24 نقطة كسابقة مرورية أولى من حاملي رخصة القيادة المؤقتة، حيث يتم سحب رخص قيادتهم لمدة 6 أشهر، ولا تتم استعادتها إلا بعد دخول دورة إجبارية لاستعادة الرخصة المسحوبة.

أما الفئة الثانية فتتمثل في سائقي المركبات الذين تجاوزوا الحد التراكمي 24 نقطة كسابقة مرورية ثالثة من حاملي رخصة القيادة الدائمة، إذ يتم سحب رخص قيادتهم لمدة سنة؛ ولا تتم استعادتها إلا بعد دخول دورة إجبارية أيضاً لاستعادة رخصة القيادة المسحوبة، لافتاً إلى أن السابقة المرورية تعني وصول مخالفي قانون السير والمرور إلى الحد التراكمي 24 نقطة، علماً أن المحاضرات تعقد باللغات العربية والإنجليزية والأوردو.

خدمة اختيارية

قال الرائد أحمد جمعة الخييلي إن كل من خالف قانون السير والمرور وحصل على نقاط مرورية مترتبة على هذه المخالفات؛ معني بالاستفادة من البرنامج المخصص للسائقين من حيث تأهيلهم وتدريبهم لخفض النقاط المرورية.

إذ يمكن للمخالف الذي لم يصل إلى الحد التراكمي 24 نقطة كسابقة مرورية أولى التقدم للبرنامج ضمن خدمة تخفيض النقاط، وهي خدمة اختيارية للمخالفين بهدف تخفيض 8 نقاط مرورية، ويخضع المتقدم لهذه الخدمة لدورة تدريبية مدتها يوم واحد، تتكون من مادة احترام ثقافة القانون ومادة السلوكيات ومادة دراسة الحالات للحوادث، ويحق للمخالف التقدم لهذه الخدمة مرة واحدة في السنة.