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99% التزام طلبة أبوظبي بعد الإجازة

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99% التزام طلبة أبوظبي بعد الإجازة 99% التزام طلبة أبوظبي بعد الإجازة

شهدت مدارس أبوظبي دواماً كاملاً لكل أعضاء هيئاتها الإدارية والتدريسية، وبلغت نسبة التزام الطلبة في بعض المدارس 99% أمس، وتجاوزت في غالبيتها 95%، حسب ما أكدته إدارات مدرسية.

وعاد 375 ألف طالب وطالبة إلى مقاعدهم الدراسية بمدارس أبوظبي، منهم 130 ألفاً بالمدارس الحكومية و245 ألفاً بالمدارس الخاصة.

وأرسل المجلس تعميماً لجميع المدارس الخاصة والحكومية قبل بدء عطلة عيد الأضحى بمواعيد الدوام عقب الإجازة، وأكد ضرورة التزام الجميع بها، وطالبهم برفع تقارير بنسب الغياب والحضور لديهم لمتابعة حالات الدوام بالمدارس بشكل عام.

وقال عبيد مفتاح، مدير مدرسة الصقور بأبوظبي، إن هناك انتظاماً تاماً من كل أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالدوام مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

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