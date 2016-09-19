القطامي: تطوير التشريعات لمواكبة نمو القطاع الصحي الخاص

أكد حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة المدير العام لهيئة الصحة بدبي أن الهيئة بصدد تطوير التشريعات واللوائح والنظم، على أسس وقواعد صحيحة وفعالة وواقعية، لتكون أكثر توافقاً مع الوتيرة السريعة لتنامي القطاع الصحي الخاص، سواء من حيث تبسيط الإجراءات أو عمليات التدقيق والمتابعة، مشيراً إلى أن الهيئة ليست سلطة تفتيشية، وإنما هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الشأن الصحي، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية، لتتناسب ومكانة دبي العالمية.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها، أمس، لإدارة التنظيم الصحي، حيث كان في استقباله الدكتورة ليلى المرزوقي مديرة الإدارة، ورؤساء الأقسام وعدد من المختصين.

طفرة نوعية

وقال القطامي، إن القطاع الصحي الخاص شريك استراتيجي للهيئة، وإن الهيئة تعول عليه كثيراً في إحداث الطفرة النوعية المطلوبة في المنظومة الصحية بدبي، سواء من حيث توسيع نطاق الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، أو تنشيط السياحة العلاجية. ولفت إلى أن دبي أصبحت واحدة من الوجهات المفضلة عالمياً للشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات، ومختلف الاستثمارات.وأشاد القطامي بمبادرة «وياك»، التي تنفذها الهيئة مع جميع المنشآت الصحية الخاصة.

وتفقد القطامي أقسام التنظيم، والتسجيل والاعتماد، وضمان الجودة، كما اطلع خلال زيارته لإدارة التنظيم الصحي، على سير العمل في مكاتب السياحة العلاجية، والحوكمة والدعم الفني. كما استعرض مجموعة من المبادرات التطويرية، الخاصة بتوسيع نطاق الاستثمارات في القطاع الصحي.