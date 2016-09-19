مطر الطاير:القانون يدعم التوسع في نشاطات «تاكسي دبي»

أكد مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن القانون رقم (9) الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإلغاء القانون رقم 5 لسنة 1994 بشأن إنشاء «مؤسسة دبي للمواصلات»، وأن تحل «مؤسسة تاكسي دبي» التابعة لهيئة الطرق والمواصلات في دبي محل «مؤسسة دبي للمواصلات».

وكذلك قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي باعتبار «مؤسسة تاكسي دبي» مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، يأتي في إطار جهود هيئة الطرق والمواصلات للتوسع في النشاطات التي تقوم بها مؤسسة تاكسي دبي لتوفير منظومة نقل متكاملة للركاب والبضائع داخل الدولة وخارجها.

نشاط

وقال: قامت مؤسسة تاكسي دبي في العام الدراسي 2015 ـ 2016 بإضافة نشاط النقل المدرسي لخدماتها بهدف توفير تنقل آمن وسهل لجميع الطلاب من مختلف الأعمار، وتعتزم المؤسسة في المستقبل التوسع في الخدمات التي تقدمها للمتعاملين لتلبية احتياجاتهم.

وتطوير قطاع نقل الركاب بمركبات الأجرة والنقل المتخصص بما يتلاءم مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي، والدخول في شراكة مع القطاع الخاص لتوفير خدمات نقل الركاب بواسطة المركبات الخفيفة والنقل المتخصص، وتشجيع الاستثمار في هذه المجالات.