تقرير في الجول - 5 ملامح من هزيمة روما أمام فيورنتينا ' مركز صلاح وجرس إنذار '

في مباراة ظهر فيها الفريق ككل خارج حالته الطبيعية خسر فريق روما أمام فيورنتينا بهدف نظيف، ليفقد روما 5 نقاط حتى الآن في 4 مباريات في انطلاقة الكالتشيو.

وشارك محمد صلاح في المباراة كأساسي قبل أن يغادر في الدقيقة 67. (شاهد - ملخص ما قدمه صلاح)

ويستعرض FilGoal.com أبرز ملامح خسارة روما أمام فيورنتينا..

** جرس إنذار:

بدأ روما المسابقة بشكل رائع بفوز برباعية نظيفة على حساب أودينيزي على ملعبه ووسط جماهيره.

ولكن عند مواجهة كالياري على ملعبه سقط الفريق في فخ التعادل بهدفين لكل منهما وفقد أول نقطتين في المسابقة، ثم عاد وحقق الفوز على سامبدوريا بثلاثية مقابل هدفين، قبل أن يخرج لمواجهة فيورنتينا ويفقد الثلاث نقاط.

وهذا ما يؤكد معاناة الفريق خارج الديار ويحذر لوتشانو سباليتي من المبريات المقبلة خارج الديار.

** من يربط الخطوط:

تراجع واضح في أداء دي روسي على جميع الجوانب بدنيًا وفنيًا ونفسيًا، وعدم قدرة الثنائي ناينجولان وستروتمان على التمرير والإبداع في صناعة اللعب للثلاثي الأمامي خاصة في ظل انطلاقات محمد صلاح.

فأنعزل نصف الملعب تماما عن الفريق. هل تعلم أن صلاح سدد مرة وحيدة خارج المرمى تمامًا ؟!

** تغيير مركز صلاح:

مع بداية الشوط الثاني ضغط فيورنتينا بقوة خاصة من الجبهة اليمنى التي يتواجد بها فلورينزي ويسانده ستروتمان في وجود صلاح في الأمام في انتظار تطبيق المرتدات.

حتى وصل لاعبو الفيولا لمرمى تشيزني الذي تصدى لتصويبة لا تُصد كانت فرصة محققة، وقتها تدخل سباليتي وقام بتغيير مراكز صلاح وبيروتي.

فجاء الأخير للجبهة اليمنى وانتقل صلاح لليسرى واستمر الفيولا في الضغط واختفى صلاح نسبيًا ليقوم سباليتي بإخراجه في أول تغييراته وأشرك الشعراوي بديلًا له.

** دجيكو ولا جديد:

عان روما بشدة من مهاجمه إيدين دجيكو والذي اعتاد على إهدار الفرص السهلة تلو الأخرى في مباراة اليوم وفي المباريات والموسم السابق.

دجيكو انفرد بالمرمى بتمريرة رائعة من فلورينزي ولكنه سددها بقوة خارج المرمى تمامًا.

** توتي يصنع لمن؟

أشرك سباليتي، فرانسيسكو توتي بديلًا لبيروتي ومن قبله أخرج صلاح ليعتمد على ناينجولان جناحًا مع الشعراوي وفي الأمام دجيكو.

ولكن لمن سيصنع ويمرر توتي؟

الثنائي الأفضل في التحرك تم استبدالهما لذا شاهدنا الفريق يعتمد على عرضيات فقط في الدقائق الأخيرة دون أية أدوار لتوتي.