أسامة هيكل يطالب رئيس البرلمان بإرسال إنذارات للنواب المتأخرين عن الجلسات

انتقد أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، طريقة بعض النواب، الذين يأتون إلى مجلس النواب ويبصمون للحضور على باب القاعة، ثم يخرجون خارج القاعة، كما أن انعقاد الجلسات يتأخر بالساعة أو الساعتين وهذا لا يليق، مطالبا الدكتور على عبد العال بأن يرسل إنذارات للنواب المتأخرين عن حضور الجلسات.

وأضاف "هيكل" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى مصر" الذى يذاع على فضائية النهار one، أن قانون الخدمة المدنية كان يجب أن يتوافق عليه فى شكله النهائى فى آخر جلسة بالبرلمان، ولكن لم يكتمل ثلثى المجلس مما أدى إلى تعطل هذا الأمر، وهذا أمر سلبى وغير جيد، لأن المجلس يجب أن يحافظ على شكلة.

وأوضح النائب أسامة هيكل، أنه ضد البث المباشر لجلسات البرلمان، "حصل إن نص النواب جداد وكان البعض منهم مكنش متصور شكل الكاميرا ازاى وقام بحركات قدامها، وكان فى خناقات وده أدى إلى تعطيل الجلسات الأولى بشكل مبالغ فيه"، وتابع "والبث المباشر مش هيرجع دلوقتى".