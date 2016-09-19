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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر

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برج الجدى حظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر برج الجدى حظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر

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برج الجدى على الصعيد المهني:

أموالك تظهر نموا مطردا ومن المرجح أن يتواصل تحسن الوضع اليوم، لكن قد تشعر بأن ظروفا خارجة عن إرادتك تؤثر على إنتاجيتك وقدرتك على العمل. لكن المخاوف الخاصة بك لا أساس لها. حتى رؤسائك يفهمون ويتعاطفون مع حالتك وأنت من المحتمل أن تحصل على الكثير من الدعم فى العمل.

على الصعيد العاطفي:

تستطيع أن تقرر لإظهار الحب والمودة لشريك حياتك من خلال لافتة رومانسية، كنت تخطط لحفلة مفاجئة لتكريم إنجازات شريك حياتك. ولكن عقبات صغيرة قد تتطور وتقف أمام الخطط الخاصة بك، ولكن هذا سيترك شريك حياتك فى شك فى التزامك معه.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

وهناك احتمالات كبيرة بأنك سوف تتأثر نوعا بأحد أنواع الحمى. وربما هو حمى فيروسية، ولكن سيكون من الحكمة الحصول على عناية طبية فورية. واتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد الحساسية والالتهابات الفيروسية، على الرغم من أنه سيكون من الصعب تجنبه.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

من المتوقع أن تكون فى مزاج هادئ اليوم بشكل خاص، لا مشكلة يمكنها زعزعة هدوءك وإزالة الابتسامة من على وجهك وهذا يجعلك قادرا على أن تلعب بنجاح دور الوسيط فى أى نزاع اليوم.


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مصر 365

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