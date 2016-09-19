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برج الأسد حظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر

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برج الأسد حظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر برج الأسد حظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر

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برج الأسد على الصعيد المهني:

اليوم مثالى للقيام بمشروع تجارى جديد. فكرت فى هذه الفكرة لبعض الوقت حتى الآن، وليس هناك وقت أفضل من الوقت الحالى لتنفيذ ذلك. والفرص الجديدة تأتى لتطرق على الباب، وكلها تقريبا سوف تكون حقيقية.

على الصعيد العاطفي:

هناك احتمال قوى بأن شخصا ثالثا يحاول التدخل فى علاقتك بنوايا شريرة. هذا الشخص على الأرجح واحد موثوق به وشخص كنت تعتمد عليه. لذلك، لا تأخذ أى معلومات عن شريك حياتك مع جرعة صحية من التشكك. قد يكون الهدف من الغيرة والخداع لشريك حياتك.

برج الأسد على الصعيد الصحي:

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام هو كل ما هو مطلوب منك عقلك فى حالة تأهب جدا ونشط للغاية لكن كن حذرا فى الأنشطة اليومية، قد تواجه غير متوقعة لكنها ستكون طفيفة فى الطبيعة.

توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:

قلبك يحدثك بأن أشياء سيئة قريبة منك وأنك بحاجة للحذر والانتباه افعل ذلك واتبع قلبك واستمع لما يمليه عليك من نصائح وكن حذرًا قدر الإمكان.


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مصر 365

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