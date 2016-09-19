مصدر أمنى:المجند المتهم بسرقة سلاح ضابط الجمالية مشاغب وتعرض لجزاءات

أكد مصدر أمنى، أن المجند المتهم بسرقة سلاح ضابط شرطة المسئول عن تأمين منطقة الحسين وقع عليه جزاءات، أثناء فترة خدمته قبل مجىء ضابط الشرطة فى الحركة الشرطية الأخيرة.

وأضاف المصدر، أن المجند غير منضبط فى خدمته مما جعل ضابط الشرطة ينهره لعدم التزامه بواجباته الأمنية مما يعرض المنطقة للخطر خاصة أنها منطقة سياحية وتحتاج إلى تأمين قوى، مشيرا إلى أن المجند لم يعمل سوى أسبوع فقط مع عميد الشرطة.

وكشف المصدر الى أن عميد الشرطة كان يشغل منصب مدير مباحث البحر الأحمر طوال 7 سنوات ومعروف عنه بالحزم والانضباط قبل نقله فى الحركة الأخيرة طيلة الى منطقة تأمين الحسين، مشيرا إلى أن الضابط دخل الحمام وترك سلاحه وهاتفه المحمول على مكتبه وكان المجند بداخله ولم يتخيل أن سيسرقه بدلا من تأمينه.