برج الدلو حظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر

برج الدلو على الصعيد المهنى..

لن تنجح مساعيك اليوم، لا تتعجل الأحداث وانتظر حتى تتعرف على بواطن الأمور جيداً، لا تعبأ بمشاكل أمس وضع تركيزك فى أهداف غداً.

برج الدلو على الصعيد العاطفى ..

تضطر إلى الابتعاد عن الأصدقاء لفترة طويلة، لديك كم من المشاكل الأسرية التى تدفعك للعزلة، لا تهتم بما يقوله البعض عنك مادمت متأكد من حسن نواياك.

على الصعيد الصحى ..

ابتعد عن حرارة الشمس اليوم، مشاكل البشرة بدأت أن تتزايد عليك، حاول أن تبقى فترة طويلة فى مناخ نظيف حتى تستطيع التغلب على مشاكل بشرتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فى حالة مزاجية سيئة بسبب تراكم مشاكل كثيرة عليه فى الفترة السابقة، يحتاج مولود الدلو هذه الفترة إلى دعم معنوى كبير، وتواجد كافة المقربين له بجواره.