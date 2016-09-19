أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

برج الدلو حظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر

Google+ Print
برج الدلو حظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر برج الدلو حظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر

>

على الصعيد المهنى..

لن تنجح مساعيك اليوم، لا تتعجل الأحداث وانتظر حتى تتعرف على بواطن الأمور جيداً، لا تعبأ بمشاكل أمس وضع تركيزك فى أهداف غداً.

برج الدلو على الصعيد العاطفى ..

تضطر إلى الابتعاد عن الأصدقاء لفترة طويلة، لديك كم من المشاكل الأسرية التى تدفعك للعزلة، لا تهتم بما يقوله البعض عنك مادمت متأكد من حسن نواياك.

على الصعيد الصحى ..

ابتعد عن حرارة الشمس اليوم، مشاكل البشرة بدأت أن تتزايد عليك، حاول أن تبقى فترة طويلة فى مناخ نظيف حتى تستطيع التغلب على مشاكل بشرتك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيش فى حالة مزاجية سيئة بسبب تراكم مشاكل كثيرة عليه فى الفترة السابقة، يحتاج مولود الدلو هذه الفترة إلى دعم معنوى كبير، وتواجد كافة المقربين له بجواره.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى