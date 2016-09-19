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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر

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برج الميزان حظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر برج الميزان حظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر

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برج الميزان على الصعيد المهني:

سوف يكافأ جهودكم بسخاء إذا حاولت العمل بالحد الأقصى من قدرتك. لذلك ركز على عملك وتحمل المسؤولية مهما بدت لك ثقيلة فالنتيجة تستحق هذا المجهود.

 

على الصعيد العاطفي:

اليوم مثالى لقضاء وقت ممتع مع عائلتك وتقوم ببعض الالتزامات العائلية المهمة الآن. خذ أطفالك إلى لعبة أو زيارة مكان مفضل لديهم. يمكنك أيضا قضاء بعض الوقت مع الأهل والأشقاء المساء هو مناسبة خاصة للرومانسية.

 

برج الميزان على الصعيد الصحي:

سيبدأ اليوم فى صحة جيدة. تأكد من استغلال الساعات الأولى من صباح اليوم للأنشطة الجسدية، لديك شكاوى صحية بسيطة، خاصة من الأسنان، التى قد تزعجك جدًا فى المساء. من أجل تجنب هذا، ابحث عن بعض العلاجات المنزلية شعبية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

تستطيع تكوين صداقات جديدة اليوم والشروع فى علاقات جديدة!. حافظ على ايمانك بنفسك كما كنت تفعل دائما. هذا سوف يساعدك على الوصول إلى كل هدف كنت متحمسا له. الوقت مثالى أيضًا لوضع خطط للمستقبل.


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مصر 365

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