برج الأسد حظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر

برج الأسد على الصعيد المهنى..

لا تتحمل أعباء جديدة اليوم، فعليك الانتهاء من مشكلاتك المهنية أولاً ثم تعامل مع أهداف وأفكار جديدة، ولا تنس مشورة رؤسائك أولاً.

برج الأسد على الصعيد العاطفى ..

لن تتقابل مع الحبيب لفترة طويلة، وستجد نفسك بحاجة إلى مراجعة بعض النقاط فى علاقتكما واحذر من النصائح التى يقولها الآخرون لك، فلن تجد منها إلا أضرارا فقط.

على الصعيد الصحى..

عد إلى نظامك الغذائى القديم وابتعد عن الدهون تماماً فى الفترة القادمة، فأعراض الكوليسترول بدأت فى الظهور عليك، ولا تنسى التمرينات الرياضية.

توقعات علماء الفلك لمولود الأسد..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش فترة مرتبكة فى حياته، يريد فيها العودة إلى نفسه القديمة، بعد فترة من المشاكل التى واجهها فى حياته المهنية و العاطفية، ولن يسلم مولود الأسد من زيادة الوزن.