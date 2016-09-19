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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر

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برج العذراء حظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر برج العذراء حظك اليوم الاثنين 19 سبتمبر

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على الصعيد المهنى..

الترقيات ستبتعد عنك خطوات بعد أن كانت قريبة منك، ومشكلة مع أحد الزملاء ستعكر صفو علاقتك برئيسك فى العمل، ما ينتج عنه توتر فى العلاقة يبنكما، حاول أن تتصرف بحكمة ولا تتسرع فى اتخاذ أى قرارات.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

الحنين إلى أحد الأماكن العزيزة على قلبك، يأخذك للذهاب إليها تعيش هناك حالة من الشرود والتفكير العميق فى علاقات كثيرة مرت عليك، وتتغير حالتك المزاجية إلى الأسوأ بعد تذكرك لأسباب إنهاء علاقتك بشريك حياتك.

على الصعيد الصحى ..

حالتك الصحية غير مستقرة وتحتاج إلى زيادة ساعات نومك إلى 8 ساعات ، وتقليل كمية المشروبات المنبهة التى تتناولها يومياً، وحاول أن تتناول ثمار الجوافة والفراولة الطازجة لزيادة مناعتك فى الفترة القادمة .

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يعيش فى حالة من الضيق النفسى بسبب تذكرك لكثير من الأحداث المؤلمة التى مرت بحياتك، والحنين إلى الحبيب والذكريات معه تزيد من شعورك بالحزن والضغط النفسى.

 


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مصر 365

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