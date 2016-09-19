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الخرطوم تهدد بإغلاق الحدود مع جوبا حال عدم طرد المتمردين

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الخرطوم تهدد بإغلاق الحدود مع جوبا حال عدم طرد المتمردين الخرطوم تهدد بإغلاق الحدود مع جوبا حال عدم طرد المتمردين

>(رويترز)

قالت السودانية عبر وسائل إعلامها الرسمية، إنها ستغلق حدود السودان مع جارته جنوب السودان خلال أيام إذا لم تطرد جنوب السودان الجماعات المتشددة من أراضيها.

 

ودرج السودان على اتهام جارته الجنوبية بدعم المعارضين المسلحين فى مناطق دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وهى مناطق تمتد بطول الحدود بين البلدين.

 

وانفصلت جنوب السودان عن السودان عام 2011 بعد حرب أهلية امتدت عقودا من الزمن زادت حدتها بسبب الانقسامات العرقية والصراع على النفط.

 

ويعبر الحدود التجار والرعاة. وأغلقت بعد الانفصال عام 2011 ولم يعد فتحها إلا فى يناير كانون الثانى الماضي.

 

وقال كمال إسماعيل وزير الدولة فى وزارة الخارجية السودانية إن جنوب السودان تعهدت بطرد الجماعات المتشددة خلال 21 يوما خلال زيارة قام بها مسؤول كبير من جنوب السودان الشهر الماضي.

 

وأضاف أن الخرطوم ستعيد غلق الحدود إذا لم تف جنوب السودان بتعهدها.

 

وموقع الحدود يسبب توترا على الدوام وخصوصا فى منطقة أبيى المتنازع عليها حيث هناك مشاكل متعلقة بالوضع القانونى للجنوبيين الذين يعيشون فى الشمال والشماليين الذين يعيشون فى الجنوب.


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