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أسامة هيكل لـ"خالد صلاح": عضوية أحمد مرتضى منصور سقطت بصدور حكم بطلانها

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أسامة هيكل لـ"خالد صلاح": عضوية أحمد مرتضى منصور سقطت بصدور حكم بطلانها أسامة هيكل لـ"خالد صلاح": عضوية أحمد مرتضى منصور سقطت بصدور حكم بطلانها

>كتب إبراهيم حسان

أكد أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إن لديه تحفظات على أداء البرلمان فى أشياء معينة، قائلًا "لكن لن أنكر ما قام به المجلس، وما ذكره الباحث السياسى عمار على حسن من اتهام للبرلمان بأنه عاجز أمام الناس، رأى أحادى يحمل ظلمًا لمجلس النواب".

 

وأضاف "هيكل" خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "على هوى " الذى يذاع على فضائية النهار one، أن "عضوية النائب أحمد مرتضى منصور سقطت بصدور حكم المحكمة ببطلانها، لكن فى الشق الخاص بتصعيد الدكتور عمرو الشوبكى، فإن لائحة البرلمان تنص على أنه فى حالة الطعن على صحة عضوية أحد النواب، وإذا صدر قرار ببطلان العضوية فيتم إعلان خلو الدائرة وتجرى انتخابات جديدة بها".

 

وأوضح أسامة هيكل، أن "الشوبكى" عندما قدم طعنه، طلب إعلان بطلان الانتخابات فى الدائرة وإعادة الانتخابات بها، فردت عليه المحكمة بأن يأتى هو خلفًا لأحمد مرتضى منصور بعد بطلان الانتخابات، مضيفًا "المسألة فيها لغط قانونى أنا مش قادر أتكلم فيه"، مشيرًا إلى أن هناك تضارب فى الآراء أدى إلى انتهاء دورة الانعقاد الأول دون حسم الأمر.

 

وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات طلبت من محكمة النقض بالسير فى الطريق القانونى، وضرورة أن يتقدم الدكتور عمرو الشوبكى بالطعن على نتائج الانتخابات، مضيفًا "ولما تقدم قالوا إنه لم يتقدم بالطريق القانونى لأنه بعت بالإيميل وكان المفروض يتقدم رسمى بورقة، لأن الإيميل لا يعتد به فى اللجنة العليا للانتخابات، فأصبح الجدل واسع جدًا".


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