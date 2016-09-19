4 أمراض شائعة يسببها نقل الدم أبرزها الإيدز وسرطان العظام

كشف تقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى" العديد من الأمراض الشائعة التى يسببها نقل الدم، وتتضمن الآتى:

1.فيروس نقص المناعة البشرى (الإيدز):

يعد أخطر تهديد لحياة الإنسان، على الرغم من أن هناك طرقا أخرى يمكن أن تنقل الإيدز ، لكن من الممكن أيضا أن ينتقل هذا المرض عن طريق نقل الدم، لذا من الضرورى المعامل والمستشفيات أن تأخذ قدرا كبيرا من الرعاية قبل نقل الدم للمرضى .

2.سرطان العظام:

هناك نوع شديد من السرطان يسمى سرطان العظام يمكن أن يكون سببا فى الخلايا التى تخلق العظام فى الجسم ويكون الدم موجودا فى هذه الخلايا، وهناك فرصة للعدوى إذا كان يحمل الجراثيم المسئولة عن الإصابة.

3. التهاب الكبد الفيروسى c:

التهاب الكبد هو عدوى الكبد التى يمكن أن تسبب مرض الصفراء، كما أن التهاب الكبد الوبائى هو المرض القاتل الذى يسبب الموت للملايين من الناس كل عام، ويعد من الأمراض الحادة الذى يسببه نقل الدم، فهناك العديد من الأشخاص المتبرعين بالدم يعانون من هذا المرض.

4. فقر الدم المنجلى:

فقر الدم المنجلى مرض بارز من بين جميع أنواع الأمراض الناجمة عن نقل الدم، إذ يتفق الأطباء أن هذا المرض يورث من أفراد الأسرة، وينتشر عن طريق نقل الدم المصاب.