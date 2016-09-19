بالفيديو - جيمس ' ملكي ' .. ريال مدريد يضرب إسبانيول ويغرد بالصدارة

(إفي): فاز ريال مدريد يوم الأحد على مضيفه إسبانيول بهدفين نظيفين في الجولة الرابعة من الليجا على ملعب (باور 8) لينفرد بصدارة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحقق ريال مدريد المطلوب منه في المباراة بالخروج بثلاث نقاط في ظل الغيابات التي كان يعاني منها الفريق والمتمثلة في الويلزي جاريث بيل والبرتغالي كريستيانو رونالدو والكوستاريكي كيلور نافاس، حيث سجل له كل من الكولومبي خاميس رودريجز والفرنسي كريم بنزيمة.

وشهدت المباراة إصابة لاعب الارتكاز البرازيلي كاسيميرو حيث يأمل الريال في ألا يغيب عن مواجهة الأربعاء الهامة أمام فياريال على ملعب سانتياجو برنابيو.

وبهذا الفوز حقق ريال مدريد العلامة الكاملة ورفع رصيده إلى 12 نقطة في قمة الجدول، بل وعادل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الرقم القياسي المسجل باسم بيب جوارديولا مع فريقه السابق برشلونة بتحقيق 16 انتصارا متتاليا في الليجا.

بدأت المباراة بخطأ حيث تلقى سرخيو راموس (ق3) بطاقة صفراء بعدما تسلم الكرة بصورة غريبة وحاول استردادها عبر تدخل خشن ضد بابتيستاو.

لاحت أول فرصة خطيرة للريال (ق6) عقب مراوغتين من لوكاس فاسكيز أتبعهما تسديدة ارتطمت بأحد مدافعي إسبانيول لتخرج لركنية.

ظهر راموس مجددا ولكن بشكل إيجابي هذه المرة (ق8) بعدما حول برأسه ركنية خاميس رودريجز بجوار القائم.

أنقذ كاسيا مرماه (ق11) بعد خطأ مشترك بين راموس وبيبي حيث وصلت الكرة لبابتيستاو الذي سددها أرضية ولكن حارس الريال أنقذها.

أجرى الريال تغييرا اضطراريا (ق17) بخروج البرازيلي كاسيميرو للإصابة ونزول الألماني توني كروس.

ألغى الحكم (ق40) هدفا لريال مدريد بداعي التسلل عقب عرضية من مارسيلو حولها كريم بنزيمة برأسه إلى داخل الشباك.

كاد إسبانيول يتقدم بعدما ظهر ليو بابتيستاو مجددة حيث حول عرضية خابي لوبيز برأسه بمحاذاة القائم (ق43).

تمكن خاميس من التسجيل (ق46+1) عقب مراوغتين في مسافة قصيرة للغاية أتبعتهما تسديدة أرضية سكنت شباك الحارس دييجو لوبيز.

ظهر بنزيمة (ق58) من الشوط الثاني عقب عرضية من لوكاس فاسكيز مررها أسينسيو للفرنسي بالرأس ليسددها بقوة من داخل المنطقة ولكن الحارس تصدى لها ببراعة.

أجرى المدير الفني للريال زين الدين زيدان تغييره الثاني بخروج خاميس رودريجز ونزول إيسكو ألاركون لتنشيط الناحية الهجومية (ق62).

تمكن الريال من تسجيل الهدف الثاني (ق70) بعد مرتدة شملت سلسلة من التمريرات انتهت عند لوكاس فاسكيز الذي أرسل عرضية أرضية حولها بنزيمة بقوة لداخل الشباك.

بعدها مباشرة خرج الفرنسي ونزل ألبارو موراتا ليلعب في الوقت المتبقي من المباراة.

كاد البديلي فيليبي كايسيدو يسجل هدف التعادل بعد مرتدة انتهت عند منطقة الجزاء أتبعتها مراوغتان ثم تسديدة تصدى لها كاسيا (ق75).

ومرت الربع ساعة المتبقية من المباراة دون فرص حقيقية سوى تسديدة من إيسكو ألاركون ومحاولة أخرى من موراتا ولكنها باءت بالفشل.

وتعد هذه ثاني خسارة لإسبانيول في الليجا حيث يحتل حاليا المركز الـ16 بنقطتين فقط.

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