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"الجالية المصرية" ترند على تويتر.. ومغردون: "الله عليك يا شعب"

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"الجالية المصرية" ترند على تويتر.. ومغردون: "الله عليك يا شعب" "الجالية المصرية" ترند على تويتر.. ومغردون: "الله عليك يا شعب"

>كتب هيثم سلامة

تصدر هاشتاج "الجالية المصرية" قائمة الأكثر تداولاً على موقع التغريدات المصغرة "تويتر"، بالتزامن مع استقبالهم للرئيس عبد الفتاح واحتشادهم أمام مقر إقامته فى نيويورك، حيث أشاد المغردون بوطنيتهم ومساندتهم للمصريين فى الداخل.

وشارك العديد من المغردين بتدوينات عبر الهاشتاج، فقال مؤمن: "الجالية المصرية تنظم احتفالات بشوارع نيويورك للاستقبال الرئيس.. هو ده الكلام الله عليك يا شعب "، كما أضاف شريف: "الجالية المصرية فى أمريكا.. مصر أكبر من إرهابكم". كما قال آخر: "احتفال الجالية المصرية بقدوم الأسد.. المصريون يستقبلوا السيسي بنيو لوك فى نيويورك وعلى أنغام تسلم الأيادى".

 

 

 


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