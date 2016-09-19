"الجالية المصرية" ترند على تويتر.. ومغردون: "الله عليك يا شعب"

تصدر هاشتاج "الجالية المصرية" قائمة الأكثر تداولاً على موقع التغريدات المصغرة "تويتر"، بالتزامن مع استقبالهم للرئيس عبد الفتاح السيسي واحتشادهم أمام مقر إقامته فى نيويورك، حيث أشاد المغردون بوطنيتهم ومساندتهم للمصريين فى الداخل.

وشارك العديد من المغردين بتدوينات عبر الهاشتاج، فقال مؤمن: "الجالية المصرية تنظم احتفالات بشوارع نيويورك للاستقبال الرئيس.. هو ده الكلام الله عليك يا شعب مصر"، كما أضاف شريف: "الجالية المصرية فى أمريكا.. مصر أكبر من إرهابكم". كما قال آخر: "احتفال الجالية المصرية بقدوم الأسد.. المصريون يستقبلوا السيسي بنيو لوك فى نيويورك وعلى أنغام تسلم الأيادى".