تلوث بترولى جديد برأس العش شمال البحر الأحمر

شهدت منطقة رأس العش شمال البحر الأحمر، تلوث بترولى، تم رصدة من خلال طائرة بترولية كانت تحلق فوق المنطقة، تم اخطار الجهات المختصة ومن المقرر أن يتم الدفع بلجان بيئة لمعرفة حقيقة التلوث ومساحته ومصدرة.

كانت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر تلقت، بلاغا بوجود تلوث بترولى بمنطقة رأس العش جنوب شرق رأس شقير.

وأكد مصدر بترولى أن تم رصد التلوث من خلال طائرة بترولية كانت تحلق بالمنطقة وتم اخطار جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للبترول ومركز مكافحة التلوث والتى من المقرر أن تقوم تلك الجهات صباح غدا بحملات بيئة لمكان التلوث لتحديد مساحة التلوث وارسال عينه منه للمعامل المركزية لمعرفة مصدرة.