حظك اليوم برج الدلو الإثنين 19 سبتمبر

برج الدلو



توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: تحصل على ما تطمح إليه في حياتك المهنية وتنجح في استعادة كل ما خسرته في أحد مشاريعك

عاطفياً: تشعرك متطلبات الحبيب بالانزعاج وتخشى أن يستغلّ عواطفك تجاهه، لكنك تكون له بالمرصاد وتواجهه

صحياً: ابتعد قدر الإمكان عن السهرات في الأماكن المغلقة حيث تكثر روائح التدخين المضرة لك

ابراج مكتوب



كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

شبكةعيونالإخبارية

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