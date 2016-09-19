منح درجة الدكتوراة من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بني سويف‎

المراسل : محمد شعبان

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف عن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2405) لسنة 2016 بإستبدال نص المادة 248 (مكرر76) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بالنص علي أن تمنح مجالس الجامعات بناءً علي طلب مجلس كلية الحاسبات والمعلومات التابعة لها بالدرجات العلمية التي تشمل درجة البكالوريوس في الحاسبات والمعلومات في إحدي مجالات التخصص المبينة في اللائحة الداخلية “قسم علوم الحاسب، قسم نظم المعلومات، قسم تكنولوجيا المعلومات قسم الوسائط المتعددة” و “درجة الماجستير في الحاسبات والمعلومات وفي تخصص شبكات الحواسب السحابية وتمنح أيضًا درجة دكتوراه الفلسفة في الحاسبات والمعلومات وتمنح دبلوم الدراسات العليا في أحدي فروع التخصص المبينة في اللائحة الداخلية .

وأكد رئيس الجامعة، على أن الجامعة لا تدخر جهدًا في مجال تطوير وإنشاء برامج متميزة في كليات الجامعة بما يخدم العملية التعليمية ويؤهل ويصقل خريجي الكليات متميزين بما يخدم أيضًا سوق العمل والبيئة المحيطة بالجامعة باعتبأرها منارة علمية تدعم المجتمع المحيط.