تعيين محمود سليمان عميدًا لكلية الزراعة جامعة بني سويف‎

المراسل : محمد شعبان

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين الدكتور محمود محمد محمود سليمان عميدًا لكلية الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائي بجامعة بني سويف.

وأوضح الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، أن الدكتور محمود محمد سليمان كان قائمًا بأعمال عميد كلية الزراعة البيئية والحيوية والتصنيع الغذائي في 1من أغسطس العام الجاري، حتى صدور قرار السيد رئيس جمهورية مصر العربية رقم 420 لسنة 2016 بتعيينه عميدًا للكلية ولمدة 3 سنوات.

جدير بالذكرأن الدكتور محمود محمد محمود حاصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الأزهر عام 1984 ثم الماجستير من جامعة القاهرة عام 1994 ثم الدكتوراه عام 2001وتدرج في المناصب حتى أصبح وكيل كلية الزراعة جامعة جنوب الوادي لشئون الدراسات العليا والبحوث في الفترة من 2008 إلى 2016 ثم قائم بعمل عميد كلية الزراعة جامعة جنوب الوادي عام 2015 وشغل منصب مدير مركز التعليم المفتوح جامعة جنوب الوادي في الفترة من 2012الى 2014ثم وكيل كلية الزراعة جامعة بني سويف لشئون التعليم والطلاب عام 2016.