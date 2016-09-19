كهربا عن تسجيله «سوبر هاتريك» : “الأهم صناعتي هدفًا”

عبر النجم المصري محمود عبد المنعم كهربا، لاعب اتحاد جدة السعودي، عن سعادته البالغة بتألقه وتسجيله 4 أهداف “سوبر هاتريك” وصناعة الهدف الخامس، فى مواجهة الوحدة بالجولة الثالثة من الدوري السعودي، والتى انتهت بفوز العميد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وعلق كهربا قائلًا عقب المباراة فى تصريحات تليفزيونية ” الحمد لله على الفوز وتسجيلى 4 أهداف.. هذا أقل ما نقدمه لجماهير الاتحاد.. بالطبع الهدف الأول هو أجمل أهدافى الأربعة ولكن الأهم منهم جميعًا أننى صنعت هدفًا لأحمد العكايشي”.

كما حرصت جماهير الإتحاد على الهتاف للنجم المصري بطريقة طريفة عقب المباراة، حيث ظلت تهتف قائلة “فولته زايد .. كهربا”.