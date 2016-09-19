مستشارة الرئيس السوري: الغارات الأمريكية على دير الزور ممنهجة ومخطط لها

صرحت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان اليوم الأحد بأن الضربات الجوية الأمريكية على الجيش في دير الزور جرت بتخطيط ممنهج ومسبق.

واوضحت شعبان – في تصريح لقناة “روسيا اليوم” – إن عملية القصف تمت بطلعات وبأكثر من طائرة تابعة للتحالف الدولي, مستهدفة الجنود السوريين الذين كانوا يدافعون عن دير الزور منذ أكثر من عامين ما أسفر عن قتل العديد منهم.

وأشارت شعبان إلى أن من تبقى من الجنود لاحظوا أن عناصر “داعش” انطلقوا في نفس الدقيقة التي كان فيها القصف, ليحتلوا المناطق التي استهدفتها الطائرات, ومن ثم توقف القصف لتبتعد الطائرات لاحقا.

أ ش أ