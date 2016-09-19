حظك اليوم برج الجدي الإثنين 19 سبتمبر

برج الجدي



توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: تشعر بأنك مرتبط بقرارات من هم أقل منك كفاءة وتعجز عن إحداث أي تغيير أساسي

عاطفياً: تضطر أحياناً إلى تحمّل أخطاء الحبيب، صارحه بانزعاجك وساعده على عدم تكرارها

صحياً: لكل داء دواء، والمحافظة على رشاقتك الحالية يدفعك إلى التخفيف من الأكل وممارسة الرياضة

ابراج مكتوب



تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

شبكةعيونالإخبارية

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