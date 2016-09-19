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«حفتر»: الجيش المصري يتحمل العبء الأكبر في حماية الحدود الليبية

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«حفتر»: الجيش المصري يتحمل العبء الأكبر في حماية الحدود الليبية «حفتر»: الجيش المصري يتحمل العبء الأكبر في حماية الحدود الليبية

قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر – أرشيفية

قال المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي، اليوم الأحد، :”إن الجيش المصري يتحمل العبء الأكبر حاليًا في حماية الحدود الليبية بسبب إمكاناته التي لا يمكن مقارنتها بما لدينا من قدرات، سواء من حيث الأطقم العسكرية والأمنية أو الأسلحة والتقنيات”.

وأضاف “حفتر” خلال حواره مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أن مدينة بنغازي عمليا تحررت، والحياة فيها بدأت تعود إلى طبيعتها بشكل ملحوظ، متابعا: “نحن لا نبني عمارة أو ننشئ مصنعًا أو نعبّد طريقًا حتى يمكن تحديد الوقت اللازم، لا يمكن تحديد الوقت اللازم لتحرير المدينة بشكل مطلق من آخر إرهابي مختبئ في أحد الجحور أو المباني، نحن نخوض حربًا شرسة غير مسبوقة في علم القتال والحروب، في ظل حظر جائر من الدول على تسليحنا، وضد عدو مجرم تدعمه حكومات دول”.

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