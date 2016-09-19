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محافظة القاهرة: حملة لإزالة اشغالات مصر الجديدة واستمرار تطوير الميرلاند

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محافظة القاهرة: حملة لإزالة اشغالات مصر الجديدة واستمرار تطوير الميرلاند محافظة القاهرة: حملة لإزالة اشغالات مصر الجديدة واستمرار تطوير الميرلاند

نفذت محافظة القاهرة حملة مكبرة بالتنسيق مع قوات الأمن وأحياء الجديدة والنزهة وهيئة النظافة والتجميل وتركزت الحملة بمنطقه كوبرى الجيش بطريق السويس الكيلو 4.5 بمنطقة أسفل الكوبرى والمنطقة المحيطة.

وصرح إبراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة أن الحملة أسفرت عن إزالة 6 أكشاك ورفع 11 سيارات متروكة و4 سيارات ورفع كميات من كاوتش السيارات والمخلفات أسفل الكوبرى وتم تحرير 7 محاضر أشغال طريق.
> ويذكر أن هذه المنطقة مزدحمة لقربها الشديد من منطقة عزبة الهجانه ومشتركة ما بين أحياء وأقسام النزهة ومصر الجديدة ومدينة نصر .

من جهة اخرى، قام إبراهيم صابر رئيس حي مصر الجديدة بجولة تفقدية لمتابعة استمرار أعمال التطوير بحديقة الميرلاند طبقا للجدول الزمني.

جدير بالذكر أن التطوير يتم تحت إشراف محافظة القاهرة وحي مصر الجديدة ووزارة البيئة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري وسيتم زرع 1600 شجرة بمنطقة التطوير الـ 25 فدان زيادة على الأشجار الموجودة بالفعل.

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