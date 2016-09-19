تغريدة - جماهير الاتحاد عن كهربا ' فولته زايد.. وأهرب يا أهلي '

ظهور ولا أروع ولا أجمل. محمود عبد المنعم "كهربا" بطل انتصار اتحاد جدة أمام الوحدة.
وسجل كهربا رباعية (سوبر هاتريك) ونجح في صناعة هدفا في لقاء انتهى بفوز الاتحاد 5-3 على الوحدة. (طالع التفاصيل).
تألق كهربا جعل جماهير اتحاد تهتف له من المدرجات: "" ڤولته زايد كهربا.. ڤولته زايد كهربا".
ويستعرض FilGoal.com آراء جماهير الاتحاد في كهربا وأدائه المبهر أمام الوحدة.
وأطلقت جماهير الاتحاد (هاشتاج) #الاهلي_يهرب_من_كهربا وذلك تمهيدا للقمة المنتظرة بين الاتحاد والأهلي يوم الجمعة في الجولة المقبلة من دوري عبد اللطيف جميل.
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