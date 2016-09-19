بالفيديو - فيورنتينا يسقط روما بهدف قاتل بمشاركة صلاح

اقتنص فيورنتينا فوزا صعبا على حساب روما الذي يضم محمد صلاح بهدف في لقاء الفريقين يوم الأحد.

ويحل روما ضيفا على فيورنتينا ضمن الجولة الرابعة من الكالتشيو.

وسجل ميلان باديليتش هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 83 وذلك بعد خروج صلاح مستبدلا في الدقيقة 67.

لم يظهر نجم منتخب مصر بالمستوى المطلوب ولم يهدد مرمى أصحاب الملعب كثيرا.

يذكر أن صلاح لعب في صفوف فيورنتينا لمدة ستة أشهر قبل أن يقرر ألا يمدد إعارته من تشيلسي للفيولا وينتقل لروما في صيف 2015.

وقوبل لاعب المقاولون العرب السابق بهتافات عدائية شديدة كلما لمس الكرة، مثلما حدث عندما لعب مباراة الموسم الماضي مع الذئاب على ملعب فيورنتينا.

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