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حظك اليوم برج العقرب الإثنين 19 سبتمبر

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حظك اليوم برج العقرب الإثنين 19 سبتمبر حظك اليوم برج العقرب الإثنين 19 سبتمبر


توقعات جاكلين عقيقي

مهنياً: تتخلص من ذبذبات بعض المشاكل، فتتحرر من بعض القيود وتنكب على دراسة مالية مهمة

عاطفياً: تتخلّص من عقدة عاطفية أقلقتك وأتعبت أعصابك مدة غير قصيرة، وتخرج منها أقوى من السابق

صحياً: ساعد نفسك أولاً كي يساعدك الآخرون للتخلص من القلق الذي ينتابك ويزعجك

ابراج مكتوب
 

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

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