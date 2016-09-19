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ميركل تتكبد هزيمة في برلين خلال الانتخابات البرلمانية بسبب الهجرة

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ميركل تتكبد هزيمة في برلين خلال الانتخابات البرلمانية بسبب الهجرة ميركل تتكبد هزيمة في برلين خلال الانتخابات البرلمانية بسبب الهجرة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيف)

تكبد المحافظون بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ثاني هزيمة انتخابية لهم في أسبوعين يوم الأحد بعد تراجع التأييد لحزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي إلى مستويات أدنى من حقبة ما بعد التوحيد في التصويت بولاية برلين نتيجة الاستياء من سياستها بشأن الهجرة.

وبحسب رويترز أظهر استطلاع لآراء الناخبين بعد الإدلاء بأصواتهم أجراه تلفزيون (إيه.أر.دي) أن التأييد لحزب البديل لألمانيا المناهض للهجرة بلغ 11.5 في المئة مستفيدا من رد الفعل الشعبي السلبي على قرار ميركل قبل عام بأن تبقي حدود ألمانيا مفتوحة لاستقبال اللاجئين.

وتعني النتيجة أن حزب البديل لألمانيا سيدخل مجلس النواب في عشر ولايات من أصل 16.

وحصل حزب ميركل على 18 في المئة مقارنة بنحو 23.3 في المئة في الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2011 فيما ظل الحزب الديمقراطي الاشتراكي أكبر الأحزاب بحصوله على 23 في المئة.

 

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