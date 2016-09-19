أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

روما يتلقى هزيمته الأولى فى الكالتشيو أمام فيورنتينا بمشاركة صلاح

Google+ Print
روما يتلقى هزيمته الأولى فى الكالتشيو أمام فيورنتينا بمشاركة صلاح روما يتلقى هزيمته الأولى فى الكالتشيو أمام فيورنتينا بمشاركة صلاح

محمد صلاح_أرشيفية

سقط فريق روما الذى يلعب له النجم المصرى محمد صلاح فى فخ الهزيمة اليوم الأحد على يد ضيفه فيورنتينا بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب “أرتيميو فرانكى” بختام مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

شارك محمد صلاح منذ بداية اللقاء ولكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر منه بجانب الضغط الكبير الذى وضعته جماهير فريق الفيولا عليه بسبب صافرات الاستهجان، مما اضطر مدرب فريق الذئاب سباليتى لسحبه فى الدقيقة 67 ودخل بدلا منه ستيفان الشعراوى.

سجل هدف المباراة الوحيد ميلان بادليتش فى الدقيقة 82 من تسديدة قوية فشل الحارس تشيزنى فى التصدى لها ليتلقى فريق الذئاب الهزيمة الأولى له هذا الموسم.

بتلك النتيجة يصل رصيد فيورنتينا للنقطة 6 فى المركز الثامن بينما توقف رصيد روما عند النقطة 7 فى المركز الثالث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا