روما يتلقى هزيمته الأولى فى الكالتشيو أمام فيورنتينا بمشاركة صلاح

سقط فريق روما الذى يلعب له النجم المصرى محمد صلاح فى فخ الهزيمة اليوم الأحد على يد ضيفه فيورنتينا بهدف نظيف فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب “أرتيميو فرانكى” بختام مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

شارك محمد صلاح منذ بداية اللقاء ولكنه لم يظهر بالمستوى المنتظر منه بجانب الضغط الكبير الذى وضعته جماهير فريق الفيولا عليه بسبب صافرات الاستهجان، مما اضطر مدرب فريق الذئاب سباليتى لسحبه فى الدقيقة 67 ودخل بدلا منه ستيفان الشعراوى.

سجل هدف المباراة الوحيد ميلان بادليتش فى الدقيقة 82 من تسديدة قوية فشل الحارس تشيزنى فى التصدى لها ليتلقى فريق الذئاب الهزيمة الأولى له هذا الموسم.

بتلك النتيجة يصل رصيد فيورنتينا للنقطة 6 فى المركز الثامن بينما توقف رصيد روما عند النقطة 7 فى المركز الثالث.