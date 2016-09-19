«صوت مصر في الخارج» تشارك في استقبال “السيسي” بنيويورك

قال الإعلامي معتز صلاح الدين مؤسس ورئيس حركة صوت مصر فى الخارج، إن الحركة شاركت فى استقبال حاشد للرئيس عبد الفتاح السيسى فى نيويورك، لحضور اجتماعات الدورة 71 للجمعية العامه للأمم المتحدة حيث هتف الجميع “تحيا مصر” كما هتفوا بالإنجليزية أمام الفندق مؤكدين حبهم لمصر ورئيسها.

وأضاف “صلاح الدين” فى بيان صادر عن الحركة، أن المهندس ناصر عبد العزيز رئيس اللجنة التنسيقية للحركة فى أمريكا وأعضاء الحركة يشاركون حاليًا فى استقبال الرئيس وفى وقفات حاشدة واتوبيس مكشوف به شاشه تعرض انجازات مصر الحديثة وتاريخ مصر الفرعونية، كما تم حجز أماكن فى نيويورك لعرض هذه المواد المصورة.

وشدد معتز صلاح الدين رئيس ومؤسس الحركة، على أن الحركة تعمل على مدار العام تطوعًا من أجل الوطن الحبيب.