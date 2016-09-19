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«المصري للشئون الخارجية» : كلمة “السيسي” فرصة لإعطاء العالم رؤية عن المنطقة

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«المصري للشئون الخارجية» : كلمة “السيسي” فرصة لإعطاء العالم رؤية عن المنطقة «المصري للشئون الخارجية» : كلمة “السيسي” فرصة لإعطاء العالم رؤية عن المنطقة

عضو المجلس المصري للشئون الخارجية محمد أنيس سالم

قال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد أنيس سالم، إن العالم ينظر إلى منطقة الشرق الأوسط باعتبارها منطقة منازعات يعاني منها وفاقد للقدرة على التحكم فيها وعاجزة عن إيجاد حلول لها، وبالتالي فإن النظرة إلى في تلك المرحلة هامة للغاية.

وأضاف سالم خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتخدة تعد هام للغاية، معتبرًا إياها فرصة جيدة للدبلوماسية المصرية في إعطاء العالم رؤية عن ملفات النزاعات والإرهاب والتنمية وأزمة اللاجئين الدولية.

وأوضح سالم أن خطاب “السيسي” قد يتجه إلى المقاربات لإيجاد حلول للنزاع في منطقة الشرق الأوسط، وإيقاف الصراعات المتعددة في الدول المحيطة بمصر، لافتًا إلى أن الخطاب يجب أن يتضمن الرؤية المصرية الجديدة للشرق الأوسط في ظل الصراعات والأزمات المتلاحقة التى تعيشها المنطقة.

وأشار سالم إلى أنه من الممكن أن تضغط مصر على الدول الغربية من خلال ملف اللاجئين بضرورة إيجاد حلول للصراعات المسلحة في الدول العربية، مثل  سوريا واليمن وليبيا والسودان، إذ حيث أن تلك الصراعات خلفت ما يزيد عن 21 مليون لاجيء، وهو ما ساهم في تفاقم الأزمة دوليًا وجعل أوروبا تعاني كثيرًا خلال الفترة القليلة الماضية.

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