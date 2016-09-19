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كهربا يحتفظ بكرة الـ”سوبر هاتريك” والحكم يوقع عليها للذكرى

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كهربا يحتفظ بكرة الـ”سوبر هاتريك” والحكم يوقع عليها للذكرى كهربا يحتفظ بكرة الـ”سوبر هاتريك” والحكم يوقع عليها للذكرى

كهربا يحتفظ بكرة الـ”سوبر هاتريك”

حرص النجم المصرى محمود عبد المنعم كهربا على الاحتفاظ بكرة مباراة فريقه اتحاد جدة أمام مضيفه الوحدة، والتى نجح خلالها فى تسجيل 4 أهداف “سوبر هاتريك” بمفرده، ليقود العميد لفوز كبير بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، فى لقاء الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وتلقى كهربا عقب المباراة تحية كبيرة من جميع زملائه بعد الأداء الخيالى الذى قدمه فى المباراة، قبل أن يوقع له حكم اللقاء على كرة “السوبر هاتريك” ليحتفظ بها النجم المصرى على سبيل الذكرى.

ويعتبر كهربا أول لاعب مصرى يسجل “هاتريك” أو “سوبر هاتريك” فى الدوري السعودي من بين كل نجوم الفراعنة الذين احترفوا فى المملكة.

 

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