حظك اليوم برج الميزان الإثنين 19 سبتمبر

برج الميزان



توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: تنطلق في مشاريع تدرّ عليك استثمارات جديدة وتكسبك أرباحاً كبيرة

عاطفياً: مشكلاتك مع الشريك في طريقها إلى الزوال فكن صبوراً ومتفائلاً وحضّر له مفاجأة سارّة

صحياً: تراودك بين الحين والآخر هواجس تبقيل في قلق دائم يحرمك النوم ليلاً

ابراج مكتوب



لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

شبكةعيونالإخبارية

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