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وزارة الخارجية الأمريكية تندد بتجميد أموال متهمي التمويل الأجنبي

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وزارة الخارجية الأمريكية تندد بتجميد أموال متهمي التمويل الأجنبي وزارة الخارجية الأمريكية تندد بتجميد أموال متهمي التمويل الأجنبي

أرشيفية

نددت وزارة الخارجية الأمريكية بالحكم بتجميد أموال وأصول 5 حقوقيين و3 منظمات حقوقية متهمين في قضية التمويل الأجنبي، ومن بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، ومركز هشام مبارك للقانون والمركز المصري للحقوق.

وقال بيان للخارجية الأمريكية، أن تلك المراكز ترصد الانتهاكات الحقوقية وتدافع عن الحريات المنصوص عليها في الدستور المصري، وزعمت ان القرار يمثل تضييق على المجتمع المدني المصري، وهو ما لا يمكن أن ينتج استقرار على حد قول البيان.

ودعت واشنطن المصرية إلى الغاء قرار تجميد الأموال، وإتباع كافة المعايير القانونية لأنهاء التحقيقات بشأن المنظمات الحقوقية الأهلية وتخفيف القيود على ممارسة حق التجمع والتعبير عن الرأي لكي تعمل المنظمات الأهلية بحرية.

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