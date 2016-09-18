بمشاركة محمد صلاح.. تعادل سلبي بين روما وفيورنتينا في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة روما مع مضيفه فيورنتينا بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين في المباراة المقامة حاليا ضمن الجولة الرابعة للدوري الايطالي الممتاز .

ويشارك النجم المصري الدولي محمد صلاح ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه روما في خط الهجوم برفقة البوسني ادين دزيكو والارجنتيني دييجو بيروتي .

ولم يظهر صلاح بمستواه المعهود في شوط المباراة الأول ولم يشكل أي خطورة على مرمى فريقه السابق فيورنتينا .

وكاد ادين دزيكو أن يسجل هدفا لفريقه روما في الدقيقة 15 من الشوط الأول بضربة رأس رائعة بعدما تلقى كرة عرضية من جهة اليسار ولكن الكرة مرت بجوار القائم بسنتيمترات قليلة .

وطالب دزيكو بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 28 من الشوط الأول بعدما تعرض لدفعة من جانب مدافع فيورنتينا داخل منطقة الجزاء الا أن حكم اللقاء لم يحتسب شيئا وأمر بمواصلة اللعب .