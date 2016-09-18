أخبار عاجلة

"رئيس الوزراء" يصل مجلس النواب لتوضيح أسباب فرض الطوارئ -
تحرير 85 محضرًا تموينيًا ورفع 629 طن مخلفات بالمنيا -
بالصور.. إقبال ضعيف على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
الأخبار - التضامن وصندوق تحيا مصر يطلقان برنامج أطفال بلا مأوى بمشاركة 27 مؤسسة -
الأخبار - مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبان تدعو إلى محاربة "الأصولية والطائفية" فى فرنسا -
كوتينيو: فيرمينو لاعب ذكي -
تشافي: على برشلونة التأقلم مع الضغط العالي ليوفنتوس -
القوة الهجومية لدورتموند أمام الهشاشة الدفاعية لموناكو -
أنباء سارة لبايرن ميونيخ قبل موقعة ريال مدريد -
سامبولي وسيميوني على رأس المرشحين لتدريب الأرجنتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بمشاركة محمد صلاح.. تعادل سلبي بين روما وفيورنتينا في الشوط الأول

Google+ Print
بمشاركة محمد صلاح.. تعادل سلبي بين روما وفيورنتينا في الشوط الأول بمشاركة محمد صلاح.. تعادل سلبي بين روما وفيورنتينا في الشوط الأول

محمد صلاح- أرشيفية

انتهى الشوط الأول من مباراة روما مع مضيفه فيورنتينا بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين في المباراة المقامة حاليا ضمن الجولة الرابعة للدوري الايطالي الممتاز .

ويشارك النجم المصري الدولي محمد صلاح ضمن التشكيلة الأساسية لفريقه روما في خط الهجوم برفقة البوسني ادين دزيكو والارجنتيني دييجو بيروتي .

ولم يظهر صلاح بمستواه المعهود في شوط المباراة الأول ولم يشكل أي خطورة على مرمى فريقه السابق فيورنتينا .

وكاد ادين دزيكو أن يسجل هدفا لفريقه روما في الدقيقة 15 من الشوط الأول بضربة رأس رائعة بعدما تلقى كرة عرضية من جهة اليسار ولكن الكرة مرت بجوار القائم بسنتيمترات قليلة .

وطالب دزيكو بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 28 من الشوط الأول بعدما تعرض لدفعة من جانب مدافع فيورنتينا داخل منطقة الجزاء الا أن حكم اللقاء لم يحتسب شيئا وأمر بمواصلة اللعب .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا