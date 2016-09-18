بالفيديو - كهربا يجاور حسام حسن في مقعد استثنائي للمحترفين

سجل محمود عبد المنعم "كهربا" جناح اتحاد جدة أربعة أهداف في شباك الوحدة في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 5-3.

وبات كهربا هو أول مصري يسجل "سوبر هاتريك" في رحلته الاحترافية بعد حسام حسن نجم الأهلي والزمالك الأسبق والمدير الفني الحالي للمصري.

وبات كهربا أول لاعب مصري يسجل أربعة أهداف في دوري المحترفين السعودي.

شاهد سوبر هاتريك كهربا

ويستعرض FilGoal.com أبرز أسماء المحترفين الذين سجلوا ثلاثة أهداف فأكثر في مباراة واحدة..

1) حسام حسن

سجل حسام حسن رباعية مع نيوشاتل في شباك سيلتيك في بطولة أوروبا 1991.

2) هاتريك محمد زيدان

أحرز زيدان ثلاثية في شباك كوتوبوس بالدوري الألماني مع ماينتس وكان يدربه حينها يورجن كلوب مدرب ليفربول الحالي.

3) هاتريك ميدو

ويدخل أحمد حسام "ميدو" قائمة أصحاب الهاتريك في رحلته الاحترافية، وذلك عندما أحرز ثلاثيته في شباك سبارتا بالدوري الهولندي.

الهاتريك هو الوحيد للاعب جينت وأياكس ومرسيليا وسيلتا فيجو وروما وتوتنام وسندرلاند وميدلسبره وويست هام يوناتد وويجان أثليتك وبرنسلي السابق.

4) هاتريك كوكا

وأحدث المحترفين المصريين الذين سجلوا "هاتريك" هو أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي السابق وسبارتا براجا الحالي.

وسجل كوكا هاتريك في شباك استوريل.