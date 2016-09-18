حظك اليوم برج الجوزاء الإثنين 19 سبتمبر

برج الجوزاء



توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: تقوم بأعمالك باندفاع وحماسة ما يشجع المحيطين بك على العمل بجهد أكبر

عاطفياً: تقع في شباك أحد الأشخاص من الطرف الآخر وتشعر بأنك لا تستطيع الافتراق عنه أبداً

صحياً: لا تخف من التعبير عن أوجاعك ومصاعبك، الخطأ مكلف ولن يكون سهلاً

ابراج مكتوب



قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

شبكةعيونالإخبارية

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