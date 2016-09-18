حظك اليوم برج الثور الإثنين 19 سبتمبر

برج الثور



توقعات جاكلين عقيقي



مهنياً: اقبل الفرصة التي تعرض عليك من دون تردد، فهي ورقة رابحة لمستقبلك

عاطفياً: لا تكن قاسياً مع الحبيب بل متسامحاً، فهو لا يقصد أن يجرح مشاعرك في كلامه

صحياً: العمل أكثر من الوقت المحدد يصيبك بإرهاق ويحتم عليك التخفيف منه قدر المستطاع على وجه السرعة

ابراج مكتوب



يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

شبكةعيونالإخبارية

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