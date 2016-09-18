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سعيد سمير مهنئًا مارسيلو بعيد ميلاده: “كل سنة وانت طيب يا سحس”

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سعد سمير وحسين السيد

سعد سمير وحسين السيد

حرص سعد سمير مدافع الأهلى، على تهنئة زميله حسين السيد ظهير أيسر المارد الأحمر، بعيد ميلاده ونشر سميرصورة عبر حسابه على موقع الاجتماعى “تويتر” قائلاً كل سنة وانت طيب يا سحس وعقبال 1000000سنة” ويكمل السيد عامه ال25 اليوم.

يذكر أن مارسيلو كان ضمن ناشئى الأهلى وانتقل بعدها لفريق للمقاصة بالدورى الممتازعام2012 وعاد بعدها من جديد للمارد الأحمر فى صفقة بلغت 2مليون جنيه عام2016 وحقق مع الفريق بطولة كأس السوبر المصرى 2014 .والدورى المصرى 2016.

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