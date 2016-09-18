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بالصور: هل خلعت صابرين الحجاب من أجل أحمد حلمي؟

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الأحد 18-09-2016 15:56

تسببت صورة نشرتها النجمة صابرين للكشف عن "روح الدعابة" داخل كواليس تصوير فيلمها الأخير "لف ودوران"، بعاصفة من الإنتقادات الموجهة لها بعدما اتهمها جمهورها بالتلاعب "بالحجاب"، إذ ظهرت في الصورة للمرة الأولى منذ سنوات طويلة بشعرها الطبيعي بدون غطاء رأس أو شعر مستعار كما اعتدنا، وطالبها الجمهور بعدم استغلال المشاعر الدينية مجدداً وتحديد موقف حاسم من ارتداء الحجاب.

صابرين التي أثارت الكثير من الجدل طوال السنوات الماضية بسبب إصرارها على ارتداء باروكة شعر أثناء تصوير أعمالها الفنية، وأكدت التزامها التام بالحجاب، نشرت بالأمس صورة مع حلمي وهما يمارسان لعبة "الحول" ولم يعلق جمهورها على اللعبة، ولكن توقف طويلاً أمام شعرها ليتأكد أنه ليس مستعاراً، وبعدها انطلق الهجوم على النجمة القديرة، علما بأنها صرحت مؤخراً بأنها "محتشمة" وليست محجبة، وهو نفس التصريح الذي أطلقته النجمة سهير رمزي قبل الظهور بنصف شعرها مكشوفاً!!

صابرين النجمة الأكثر نجاحاً بغطاء الشعر .. هل تخلصت من الحجاب من أجل العمل مع أحمد حلمي؟

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سيدتي