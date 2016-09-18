بالفيديو: من ينتقم من إيمي آدامز في " Nocturnal Animals"؟

بعد أيام قليلة من العرض الخاص لأحدث أفلام النجمة الأمريكية إيمي آدامز " Nocturnal Animals" بمهرجان فينيسيا، وحصوله على جائزة لجنة التحكيم، أصدرت الشركة المنتجة أول تريلر رسمي للفيلم المقرر عرضه منتصف نوفمبر المقبل، ويقدم قصة مثيرة عن زوج سابق ينتقم من زوجته، يقال أنها تشكل جانباً من قصة حياة مصمم الأزياء والمخرج الشهير توم فورد.

الفيلم مقتبس عن رواية "Tony and Susan" للكاتب أوستن رايت، وتدور أحداثه حول صاحبة معرض فني تدعى "سوزان"، تتلقى سيناريو من زوجها السابق يطلب رأيها فيه بعد غياب دام 20 عاماً، لكن تتطور الأحداث وتتورط "سوزان" بسبب هذا السيناريو في الكثير من المشاكل، بعدما تكتشف ان الرواية بكاملها مجرد سرد لأسوأ ما في حياتها.

يقوم بدور الزوج النجم جيك جيلينهال وتقدم الممثلة آيلا فيشر دور زوجته الثانية، وتلعب ايلي بامبر شخصية ابنته، ويشارك في الفيلم آرون تايلور- جونسون، مايكل شانون، ويعد التجربة الثانية لمصمم الأزياء العالمي توم فورد بعالم الاخراج السينمائي بعد سبع سنوات من تقديم فيلمه الأول "رجل أعزب" من بطولة كولين فيرث وجوليان مور.