جوائز الـ Emmy تعود اليوم... وإليكم تفاصيل الحفل كاملة قبل بدايته
الأحد 18-09-2016 13:44
يعود حفل توزيع جوائز إيمي Emmy Awards السنوي بنسخته الـ 68 مجدداً هذا العام، وهو أحد أهم الأحداث التي ينتظرها عشاق الشاشة الصغيرة، والتي يتم خلاله تكريم أفضل الأعمال التلفزيونية التي عُرضت خلال العام الماضي.
وفي التفاصيل، سيقام حفل توزيع جوائز Emmy Awards 2016 هذا العام اليوم الأحد الموافق 18 سبتمبر بمسرح مايكروسوفت Microsoft في لوس أنجلوس Los Angelos، وسيعرض البث المباشر للحفل على شبكة ABC الأمريكية في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت غرينتش، فيما ستبدأ التغطية الحية لأحداث السجادة الحمراء بدءاً من التاسعة مساءً، أي قبل انطلاق الحفل بساعتين.
ويمكن متابعة الحفل وفعالياته في الشرق الأوسط على قناتي (OSN First HD وOSN Play).
أما بالنسبة لتقديم الحفل، فقد إختارت شبكة ABC أحد مقدمي البرامج لديها لتقديم حفل هذا العام، وهو مقدم البرامج الأمريكي جيمي كيميل Jimmy Kimmel صاحب البرنامج الحواري الشهير Jimmy Kimmel Live الذي يُعرض على الشبكة.
ويتولى كيميل مهمة تقديم الحفل هذا للمرة الثانية، إذ سبق أن قدمه عام 2012.
ويخلف كيميل الممثل الكوميدي الأمريكي أندي سامبيرج Andy Samberg، الذي قدم الحفل العام الماضي عندما عُرض البث الحي لفعاليات الحفل على شبكة Fox التلفزيونية التي تعرض على شاشتها المسلسل الكوميدي "Brooklyn 99" من بطولة سامبيرج.
وبالنسبة للشخصيات التي ستسلم جوائز النسخة الحالية، فأعلنت الأكاديمية الدولية للفنون وعلوم التكنولوجيا التي تنظم الجائزة، عن أسماء بعض الشخصيات، وينتظر أن تعلن عن أسماء أخرى قبل انطلاق الحفل (وربما يحمل الأمر مفاجأة للمتابعين).
الأسماء المعروفة حتى الآن هي: أنتوني أندرسن Anthony Anderson، عزيز أنصاريِAziz Ansari ، جيمز كوردن James Cordon، لاري ديفيد Larry David، كيت هارينغتون Kit Harignton، تاراجي بيندا هينسونTaraji Penda Henson، كريس روك Chris Rock، تريسي إليس راس Tracee Eliss Ross، كيري رسل Kari Rasel، لييف شرايبر Liev Shracheiber، جيفري تامبورJeffrey Tambor، كيري واشنطنKerry Washington ، كريستين بيل Christian Bill، جولي بوين Jolie Bowen، بريانكا تشوبرا Priyanka Chopra، لافيرن كوكس Laverne Cox ، أميركا فيرارا America Ferrara، مات لوبلان Matt LeBlanc، جويل مكهيل Joel McHale، ماندي مورMandy More، راندال بارك Rendall Park، أندي سامبيرج Andy Samberg، دامون واينز Damon Wayanas، مايكل ويثرلي Michael Weatherly، وكونستانس وو Constance Wu.
وإليكم بعض الترشيحات المرشحة للفوز بجوائز العام الحالي:
بعض ترشيحات جائزة أفضل مسلسل درامي:
Game of Thrones
Mr. Robot
House of Cards
Downton Abbey
Better Call Saul
The Americans
Homeland
بعض ترشيحات جائزة أفضل مسلسل كوميدي:
Veep
Transparent
Modern Family
black-ish
Silicon Valley
Unbreakable Kimmy Schmidt
Master of None
بعض ترشيحات جائزة أفضل ممثل درامي:
كيفين سبيسي،Kevin Spacey عن مسلسل بيت من ورق
رامي مالكRami Malek عن مسلسل السيد روبوت
بوب أودينكيركBob Odenkrik عن مسلسل من الأفضل الاتصال بسول
ييف شرايبرLiev Shcreiber عن مسلسل راي دونوفان Ray Donovan
كايل تشاندلر Kyle Chandlerعن مسلسل السلالة Bloodline
ماثيو ريس Matthew Rythsعن مسلسل الأميركيين
بعض ترشيحات جائزة أفضل ممثلة درامية:
روبين رايت Robin Wrightعن مسلسل بيت من ورق
فيولا ديفيس Viola Davisعن مسلسل كيف تفلت بجريمة قتل How to Get Away with Murder
تاتيانا ماسلانيTatiana Maslany عن مسلسل أوفان بلاك Orphan Black
كلير دينس Claire Danesعن مسلسل أرض الوطن
تاراجي بيندا هينسونTaraji P Henson عن مسلسل الإمبراطورية Empire
كيري رسل Keri Russell عن مسلسل الأميركيين
بعض ترشيحات جائزة أفضل ممثل كوميدي:
جيفري تامبورJefrrey Tambor عن مسلسل شفاف
أنتوني أندرسن Anthony Anderson عن مسلسل بلاكيش
ويل فورتيه Will Forte عن مسلسل آخر رجل على الأرض The Last Man on Earth
توماس ميدلديتش Thomas Middleditchعن مسلسل وادي السيليكون
عزيز أنصاري عن مسلسل سيد اللا شيء
ويليام ميسي William Macyعن مسلسل قليل الحياء Shameless
بعض ترشيحات جائزة أفضل ممثلة كوميدية:
جوليا لوي دريفوس Julia Louis-Dreyfusعن مسلسل نائبة الرئيس
إيلي كيمبر Ellie Kemper عن مسلسل أنبرايكابل كيمي شميت
لوري ميتكالفLaurie Metcalf عن مسلسل المحاكاة Getting On
تريسي إليس راسRoss Tracee Ellis عن مسلسل بلاكيش
ليلي توملن Lily Tomlenعن مسلسل غرايس وفرانكي Grace and Frankie
بعض ترشيحات جائزة أفضل مسلسل مصغر:
الشعب ضد أوجيه سيمبسون
فارغو
American Crime
Roots
The Night Manager
بعض ترشيحات جائزة أفضل برنامج مسابقات:
The Voice
The Amazing Race
Top Chef
Project Runway
Dancing with the Stars
American Ninja Warrior
تصدر الموسم السادس من مسلسل "Game of Thrones" ترشيحات هذا العام بـ 23 ترشيحاً، ويليه مسلسل "الشعب ضد أوجيه سيمبسون" الذي حصل على 22 ترشيحاً. كما حصد مسلسل "Fargo" المركز الثالث بقائمة الترشيحات بعد حصوله على 18 ترشيحاً. أما المسلسل الكوميدي "Veep" فقد حصل على 17 ترشيحاً ليتقدم بتلك النسبة على جميع المسلسلات الكوميدية.
تجدر الإشارة إلى أن التنوع العرقي هو عنوان حفل الإيمي هذا العام، حيث أن 21 ممثلاً ليسوا من ذوي البشرة البيضاء إندرج إسمهم للفوز بجوائز.
وفي أعقاب انتشار الجدلية التي تشير إلى أن جوائز الأوسكار تُمنح لأصحاب البشرة البيضاء، والتي سيطرت على الأجواء المحيطة بالجوائز خلال الأعوام الأخيرة، تداركت الأكاديمية الدولية للفنون وعلوم التكنولوجيا الأمر من خلال التنوع الذي شهدته مجموعة الترشيحات الحالية بين الممثلين، ما يشكل خطوة نحو الطريق الصحيح.
ترقبوا مستجدات الحفل والتغطية الشاملة مع النتائج على موقع "سيدتي نت".
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