جوائز الـ Emmy تعود اليوم... وإليكم تفاصيل الحفل كاملة قبل بدايته

يعود حفل توزيع جوائز إيمي Emmy Awards السنوي بنسخته الـ 68 مجدداً هذا العام، وهو أحد أهم الأحداث التي ينتظرها عشاق الشاشة الصغيرة، والتي يتم خلاله تكريم أفضل الأعمال التلفزيونية التي عُرضت خلال العام الماضي.



وفي التفاصيل، سيقام حفل توزيع جوائز Emmy Awards 2016 هذا العام اليوم الأحد الموافق 18 سبتمبر بمسرح مايكروسوفت Microsoft في لوس أنجلوس Los Angelos، وسيعرض البث المباشر للحفل على شبكة ABC الأمريكية في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت غرينتش، فيما ستبدأ التغطية الحية لأحداث السجادة الحمراء بدءاً من التاسعة مساءً، أي قبل انطلاق الحفل بساعتين.



ويمكن متابعة الحفل وفعالياته في الشرق الأوسط على قناتي (OSN First HD وOSN Play).



أما بالنسبة لتقديم الحفل، فقد إختارت شبكة ABC أحد مقدمي البرامج لديها لتقديم حفل هذا العام، وهو مقدم البرامج الأمريكي جيمي كيميل Jimmy Kimmel صاحب البرنامج الحواري الشهير Jimmy Kimmel Live الذي يُعرض على الشبكة.



ويتولى كيميل مهمة تقديم الحفل هذا للمرة الثانية، إذ سبق أن قدمه عام 2012.



ويخلف كيميل الممثل الكوميدي الأمريكي أندي سامبيرج Andy Samberg، الذي قدم الحفل العام الماضي عندما عُرض البث الحي لفعاليات الحفل على شبكة Fox التلفزيونية التي تعرض على شاشتها المسلسل الكوميدي "Brooklyn 99" من بطولة سامبيرج.



وبالنسبة للشخصيات التي ستسلم جوائز النسخة الحالية، فأعلنت الأكاديمية الدولية للفنون وعلوم التكنولوجيا التي تنظم الجائزة، عن أسماء بعض الشخصيات، وينتظر أن تعلن عن أسماء أخرى قبل انطلاق الحفل (وربما يحمل الأمر مفاجأة للمتابعين).



الأسماء المعروفة حتى الآن هي: أنتوني أندرسن Anthony Anderson، عزيز أنصاريِAziz Ansari ، جيمز كوردن James Cordon، لاري ديفيد Larry David، كيت هارينغتون Kit Harignton، تاراجي بيندا هينسونTaraji Penda Henson، كريس روك Chris Rock، تريسي إليس راس Tracee Eliss Ross، كيري رسل Kari Rasel، لييف شرايبر Liev Shracheiber، جيفري تامبورJeffrey Tambor، كيري واشنطنKerry Washington ، كريستين بيل Christian Bill، جولي بوين Jolie Bowen، بريانكا تشوبرا Priyanka Chopra، لافيرن كوكس Laverne Cox ، أميركا فيرارا America Ferrara، مات لوبلان Matt LeBlanc، جويل مكهيل Joel McHale، ماندي مورMandy More، راندال بارك Rendall Park، أندي سامبيرج Andy Samberg، دامون واينز Damon Wayanas، مايكل ويثرلي Michael Weatherly، وكونستانس وو Constance Wu.



وإليكم بعض الترشيحات المرشحة للفوز بجوائز العام الحالي:

بعض ترشيحات جائزة أفضل مسلسل درامي:

Game of Thrones

Mr. Robot

House of Cards

Downton Abbey

Better Call Saul

The Americans

Homeland

بعض ترشيحات جائزة أفضل مسلسل كوميدي:

Veep

Transparent

Modern Family

black-ish

Silicon Valley

Unbreakable Kimmy Schmidt

Master of None

بعض ترشيحات جائزة أفضل ممثل درامي:

كيفين سبيسي،Kevin Spacey عن مسلسل بيت من ورق

رامي مالكRami Malek عن مسلسل السيد روبوت

بوب أودينكيركBob Odenkrik عن مسلسل من الأفضل الاتصال بسول

ييف شرايبرLiev Shcreiber عن مسلسل راي دونوفان Ray Donovan

كايل تشاندلر Kyle Chandlerعن مسلسل السلالة Bloodline

ماثيو ريس Matthew Rythsعن مسلسل الأميركيين

بعض ترشيحات جائزة أفضل ممثلة درامية:

روبين رايت Robin Wrightعن مسلسل بيت من ورق

فيولا ديفيس Viola Davisعن مسلسل كيف تفلت بجريمة قتل How to Get Away with Murder

تاتيانا ماسلانيTatiana Maslany عن مسلسل أوفان بلاك Orphan Black

كلير دينس Claire Danesعن مسلسل أرض الوطن

تاراجي بيندا هينسونTaraji P Henson عن مسلسل الإمبراطورية Empire

كيري رسل Keri Russell عن مسلسل الأميركيين

بعض ترشيحات جائزة أفضل ممثل كوميدي:

جيفري تامبورJefrrey Tambor عن مسلسل شفاف

أنتوني أندرسن Anthony Anderson عن مسلسل بلاكيش

ويل فورتيه Will Forte عن مسلسل آخر رجل على الأرض The Last Man on Earth

توماس ميدلديتش Thomas Middleditchعن مسلسل وادي السيليكون

عزيز أنصاري عن مسلسل سيد اللا شيء

ويليام ميسي William Macyعن مسلسل قليل الحياء Shameless

بعض ترشيحات جائزة أفضل ممثلة كوميدية:

جوليا لوي دريفوس Julia Louis-Dreyfusعن مسلسل نائبة الرئيس

إيلي كيمبر Ellie Kemper عن مسلسل أنبرايكابل كيمي شميت

لوري ميتكالفLaurie Metcalf عن مسلسل المحاكاة Getting On

تريسي إليس راسRoss Tracee Ellis عن مسلسل بلاكيش

ليلي توملن Lily Tomlenعن مسلسل غرايس وفرانكي Grace and Frankie

بعض ترشيحات جائزة أفضل مسلسل مصغر:

الشعب ضد أوجيه سيمبسون

فارغو

American Crime

Roots

The Night Manager

بعض ترشيحات جائزة أفضل برنامج مسابقات:

The Voice

The Amazing Race

Top Chef

Project Runway

Dancing with the Stars

American Ninja Warrior



تصدر الموسم السادس من مسلسل "Game of Thrones" ترشيحات هذا العام بـ 23 ترشيحاً، ويليه مسلسل "الشعب ضد أوجيه سيمبسون" الذي حصل على 22 ترشيحاً. كما حصد مسلسل "Fargo" المركز الثالث بقائمة الترشيحات بعد حصوله على 18 ترشيحاً. أما المسلسل الكوميدي "Veep" فقد حصل على 17 ترشيحاً ليتقدم بتلك النسبة على جميع المسلسلات الكوميدية.



تجدر الإشارة إلى أن التنوع العرقي هو عنوان حفل الإيمي هذا العام، حيث أن 21 ممثلاً ليسوا من ذوي البشرة البيضاء إندرج إسمهم للفوز بجوائز.



وفي أعقاب انتشار الجدلية التي تشير إلى أن جوائز الأوسكار تُمنح لأصحاب البشرة البيضاء، والتي سيطرت على الأجواء المحيطة بالجوائز خلال الأعوام الأخيرة، تداركت الأكاديمية الدولية للفنون وعلوم التكنولوجيا الأمر من خلال التنوع الذي شهدته مجموعة الترشيحات الحالية بين الممثلين، ما يشكل خطوة نحو الطريق الصحيح.



ترقبوا مستجدات الحفل والتغطية الشاملة مع النتائج على موقع "سيدتي نت".