بعد الإنفصال.. كيف ستتصرف تايلور سويفت مع توم هيدلستون في حفل الـ Emmy؟

أكدت مصادر خاصة لبعض المواقع الأجنبية أن النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift ستقوم، وعلى غير عادة، بتشجيع حبيبها السابق توم هيدلستون Tom Hiddleston المرشح عن فئة أفضل ممثل عن السلسلة الدرامية "The Night Manager في جوائز الإيمي Emmy Awards 2016، التي ستقام مساء اليوم 18 سبتمبر/أيلول في قاعة ميكروسوفت Microsoft في لوس أنجلوس.

وعلى الرغم من إنفصال الثنائي بعد علاقة غرامية دامت 3 أشهر، إلا أن سويفت البالغة من العمر 26 عاماً قالت لنفس المصادر إنها تتمنى الفوز لحبيبها السابق هيدلستون البالغ من العمر 35 عاماً.

ولولا إنفصالهما، كان من المفترض أن يطل النجمين كثنائي على السجادة الحمراء، حيث أن هيدلستون كان قد طلب من سويفت أن ترافقه إلى حفل توزيع جوائز الإيمي. وقالت هذه المصادر: "توم أراد أن تكون علاقتهما علنية، حتى أنه طلب من تايلور مرافقته إلى حفل توزيع جوائز الـ Emmy Awards، إلّا أنها كانت ترغب في إبقاء حياتها الشخصية خاصّة".

يشار إلى أن آخر ظهور للثنائي معاً كان في 15 يوليو الماضي، وطوال فترة علاقتهما لم يتفارقا إطلاقاً، وقد رصدت الكاميرات أجمل اللحظات الرومانسية التي عاشاها، وكان آخر ظهور لهما على أحد شواطئ ولاية رود آيلاند Road Island الأمريكية.

جوائز الـ Emmy تعود اليوم... وإليكم تفاصيل الحفل كاملة قبل بدايته

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

،